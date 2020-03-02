Не выезжай на дорогу в пятницу. Опасности тебя ждут

В 2019 г. наибольшее количество автомобильных аварий в России случалось по пятницам, самое большое число смертельных ДТП пришлось на субботы

Да, госавтоинспекция привела статистику по дорожно-транспортным происшествиям в России в 2019 году. Так, количество пятничных аварий на российских дорогах превысило 25 тыс., в них погибли более 2,4 тыс. человек. При этом за все субботы в 2019 г. в ДТП погибло более 3 тыс. человек. Меньше всего аварий фиксировалось по воскресеньям и средам. Пик ДТП пришелся на утреннее и вечернее время.

Всего в прошлом году в России инспекторами ГИБДД было зафиксировано более 164 тыс. автомобильных аварий, в которых погибли около 17 тыс. человек, среди них примерно 5 тыс. пешеходов.