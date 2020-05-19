Неизвестная британская компания построит спорткар в стиле TVR

Нишевый британский производитель Mulholland Automotive, входящий в состав Mulholland Group, специализирующейся на инжиниринге, композитах и технологиях для автоспорта, анонсировал дебютный проект

Проект - двухдверка Legend 480, переосмысливающая дизайн классических спорткаров TVR. До объявления о планах создания подобной машины, эта марка не была известна. Дизайн Legend 480 придумал бывший шеф-стилист TVR Дамиан Мак-Таггарт, который в своё время приложил руку к экстерьеру таких спорткаров, как TVR Tuscan, Cerbera и Sagaris. Собственно и сама «Легенда» должна стать неким подобием оригинальных моделей британской марки: легкой, быстрой и с классической компоновкой.

Техническая информация скупа. Новинка оснащена двигателем V8: его объем не раскрывается, но известна отдача в метрических единицах — 487 лошадиных сил. Агрегат спарен с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая передает тягу на задние колеса.