Немецкие тюнеры предложили альтернативу Mercedes AMG GT

Есть такой автомобиль Mercedes-AMG GT Black Series – мощный спорткар, который имеет целое множество поклонников. Есть один нюанс - эта машина выпускается лишь в кузове купе, а что делать тем, кто хочет иметь кабриолет?

Вот здесь на сцену и выходят специалисты из немецкого ателье Posaidon со своим тюнинг-проектом под названием RS 830+. Базой для нового суперкара стала открытая версия Mercedes-AMG GT R. Правда, мотор здесь существенно доработан – установлены новые поршни, новые турбокомпрессоры и оптимизированный софт.

Результат этой модернизации – 880 лошадиных сил мощности. На секундочку, вышеупомянутый Mercedes-AMG GT Black Series располагает табуном лишь в 700 коней! С новым двигателем родстер способен ускориться до 100 км/ч за 2,9 секунды при максимальной скорости 360 км/ч.