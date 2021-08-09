Автомобильный портал Motorpage
9 авг 2021

Немецкие тюнеры предложили альтернативу Mercedes AMG GT

Немецкие тюнеры предложили альтернативу Mercedes AMG GT
Автор фото: фирма-производитель

Есть такой автомобиль Mercedes-AMG GT Black Series – мощный спорткар, который имеет целое множество поклонников. Есть один нюанс - эта машина выпускается лишь в кузове купе, а что делать тем, кто хочет иметь кабриолет?

Вот здесь на сцену и выходят специалисты из немецкого ателье Posaidon со своим тюнинг-проектом под названием RS 830+. Базой для нового суперкара стала открытая версия Mercedes-AMG GT R. Правда, мотор здесь существенно доработан – установлены новые поршни, новые турбокомпрессоры и оптимизированный софт.

Результат этой модернизации – 880 лошадиных сил мощности. На секундочку, вышеупомянутый Mercedes-AMG GT Black Series располагает табуном лишь в 700 коней! С новым двигателем родстер способен ускориться до 100 км/ч за 2,9 секунды при максимальной скорости 360 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Ferrari не боятся запрета ДВС

09 августа 2021

Audi Skysphere: подробности

09 августа 2021
Genesis GV70 (2021)

Genesis GV70 приехал в Россию

09 августа 2021

Skoda готовится представить новый седан

09 августа 2021

Lotus представил новый спорткар

09 августа 2021
BMW 2-Series Coupe (2022)

Дизайнер раскритиковал новую BMW 2 серии

09 августа 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Velar - land rover range rover velar (2021) высокая культура и стиль Тест драйв
09 августа 2021

Land Rover Range Rover Velar
"Высокая культура и стиль"
Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) на прогулку с домашним питомцем
Тест драйв
06 августа 2021

Volkswagen Taos
"На прогулку с домашним питомцем"
Chevrolet Tahoe - chevrolet tahoe (2021) здравствуйте, я обновился
Тест драйв
04 августа 2021

Chevrolet Tahoe
"Здравствуйте, я обновился"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 2 6