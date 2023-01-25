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25 янв 2023

Немецкие власти уничтожили электрокары

Немецкие власти уничтожили электрокары

Какое, едва ли не главное преимущество, произносится устами маркетологов во время расхваливания электромобилей? Правильно – выгода. Дескать,  заряжать электромобиль дешевле, чем заправлять обычную машину. Реальность же показывает, что все обстоит иным образом

Во-первых, бесплатные зарядные станции постепенно уходят в прошлое – в США вся инфраструктура платная, и стоимость зарядки уже практически сопоставима с заправкой машины. В той же Норвегии – стране, которая одной из первых стала популяризировать электрический транспорт, автолюбителям тоже приходится платить за зарядку электрокаров. Хорошо, но ведь можно же заряжать машину из дома – от бытовой сети. Да, пусть это займет больше времени, но сэкономить удастся.

Тут тоже не все так просто. Недавно  Федеральное сетевое агентство Германии объявило о намерениях ограничить зарядку электрокаров от «домовых» сетей.  Будет введен временной лимит, который составит три часа в сутки. Также, в часы пик владельцы зеленых машин не смогут заряжаться вовсе! Все это проходит под эгидой снижения нагрузки на электрические сети, хотя ясно, что таким образом немецкие власти хотят принудить автомобилистов пользоваться городской зарядной инфраструктурой, где платить придется гораздо больше.

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