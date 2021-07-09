Немецких автопроизводителей оштрафовали на 800 миллионов евро

Все же помнят дизельгейты и прочие скандалы, которые связаны с махинациями по вредным выбросам. Оказывается, не один Volkswagen в этом виноват – тут был целый картель замешан

Поясним, Европейская антимонопольная комиссия предъявила иск немецким автопроизводителям Volkswagen AG и BMW AG на сумму в €875 млн (=77,7 млрд рублей) за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных автомобилей. Автопроизводители признали вину и выплатили все штрафы в рамках досудебного урегулирования. Причем большую часть санкций наложили именно на Volkswagen – 502 миллиона, на BMW пришлось 373 миллиона соответственно.

Самое забавное заключается в том, что в картель входил еще один участник – Daimler AG, однако, данная компания наказания не получила. Почему? Все просто – у нее оказался иммунитет, потому что Daimler попросту сдал своих коллег по цеху.