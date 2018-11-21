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21 ноя 2018

Немецкое правительство высказалось об уродстве автомобилей

Немецкое правительство высказалось об уродстве автомобилей

Более того, такое заявление было сделано в адрес своих же компаний. Под раздачу попали и BMW, и Mercedes, и Volkswagen. Правда, эти громкие речи были обращены электрическим моделям

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер посоветовал немецким автоконцернам придумать что-то свежее для привлекательности электрических моделей. Такое заявление было сделано на круглом столе, посвященному развитию технологий искусственного интеллекта. По словам министра, автомобилям действительно не хватает красоты и даже сексуальности:  «Мне действительно интересно, когда вы, мистер Цетше (Daimler), или вы, мистер Дисс (Volkswagen), или господин Крюгер из BMW, сможете сделать электромобиль, который хотя бы наполовину будет таким же сексуальным, как Tesla. Что касается привлекательности ваших электрических моделей, то могли бы придумать какие-то свежие идеи»

Неизвестно как отреагировали представители компаний на это заявление, однако, потенциальный негатив оно в себе несет, особенно если учитывать тот факт, что большая немецкая тройка активно включилась в электрическую борьбу. У каждой компании есть серьезный набор и концептов и серийных автомобилей, правда дизайн, наверное, придется поменять…

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Авто@mail.ru, ПМ

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