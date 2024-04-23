Neta утверждает, что кроссовер L заряжается быстрее всех

Компания Neta выводит на рынок новый гибридный кроссовер под наименованием L. Отмечается, что он будет отличаться не только увеличенным запасом хода, но и самой быстро заряжаемой батареей. Начальная стоимость автомобиля - 129 990 юаней, что составляет примерно 1 715 000 рублей

Гибридная силовая установка представлена только в одном виде. Это 1,5-литровый турбомотор мощностью 91 л.с. и один электродвигатель на 231 л.с. Однако в зависимости от комплектации, покупателям предложат на выбор две батареи емкостью 30 кВт*ч или 40 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 220 и 310 км соответственно. В гибридном режиме самый энергоемкий аккумулятор позволит преодолеть до 1300 км. В компании утверждают, что Neta L является самым быстро заряжаемым EREV в мире - “заправиться” с 30% до 80% можно примерно за 19 минут.

Точные габариты кроссовера: 4770/1900/1600 мм., при колесной базе в 2810 мм. Дизайн новинки современный, особенно акцентирует на себе внимание передняя часть со стильной светодиодной оптикой и воздухозаборником, дополненным хромированными элементами. Внутри устанавливается широкий дисплей мультимедийной системы, разделенный на два отдельных сенсорных экрана диагоналями 15,6 дюймов каждый. Есть также отдельная цифровая приборная панель. В оснащение входят аудиосистема с 16 динамиками, функция массажа для водительского кресла, беспроводная зарядка и подставка для ног для переднего пассажира.