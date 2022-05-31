Нынешний год может стать роковым для отечественного автопрома

Российские аналитики предсказывают, что нынешний год для автопрома России закончится очень плохо, то есть падением. Оптимистичных сценариев не делает никто – разнится только объем потерь

К примеру, агентство Russian Automotive Market Research считает, что в лучшем случае по итогам 2022 года в России будет продано порядка 520 тысяч легковых автомобилей — на 65,7 процента меньше, чем в прошлом году. В худшем случае продажи сократятся на 75 процентов и более. Интересно, что для благоприятного прогноза необходимо соблюсти несколько условий. Первое – должна быть снижена санкционная нагрузка. Второе - должны возрасти поставки автомобилей из Азии. Третье – должны быть улучшены макроэкономические условия.

Отметим, что падение продаж связано не только с ростом цен и логистическими проблемами, но и, скажем, ухудшением условий по кредитам (высокие ставки и жесткие требования к заемщикам) – в апреле, например, объем выданных автокредитов сократился на 80 процентов по сравнению с прошлым годом.