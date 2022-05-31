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31 май 2022

Нынешний год может стать роковым для отечественного автопрома

Нынешний год может стать роковым для отечественного автопрома

Российские аналитики предсказывают, что нынешний год для автопрома России закончится очень плохо, то есть падением. Оптимистичных сценариев не делает никто – разнится только объем потерь

К примеру, агентство Russian Automotive Market Research считает, что в лучшем случае по итогам 2022 года в России будет продано порядка 520 тысяч легковых автомобилей — на 65,7 процента меньше, чем в прошлом году.  В худшем случае продажи сократятся на 75 процентов и более.  Интересно, что для благоприятного прогноза необходимо соблюсти несколько условий. Первое – должна быть снижена санкционная нагрузка. Второе -  должны возрасти поставки автомобилей из Азии. Третье – должны быть улучшены макроэкономические условия.

Отметим, что падение продаж связано не только с ростом цен и логистическими проблемами, но и, скажем, ухудшением условий по кредитам (высокие ставки и жесткие требования к заемщикам) – в апреле, например, объем выданных автокредитов сократился на 80 процентов по сравнению с прошлым годом.

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