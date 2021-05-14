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14 май 2021

Nippon Steel сравнял вес стальных кузовов машин с алюминиевыми аналогами

Nippon Steel сравнял вес стальных кузовов машин с алюминиевыми аналогами
Автор фото: фирма-производитель

Главный поставщик стали для японских автомобилей презентовал новую концепцию NSafe AutoConcept. Она предполагает повысить прочность кузова, но снизить его вес

Весь секрет заключается в применении высокопрочных сортов стали. Так, например, в несущих каркасах кузовов автомоиблья предлагается повысить долю стального проката из сплава с пределом прочности 1470 МПа и 2000 Мпа на компоненты шасси выделить высокопрочную сталь класса 980 МПа.

Кроме того, японцы собираются несколько изменить подход к штамповке, применив технологию прямого охлаждения жидкостями. К слову, в роли так называемых хладогентов должна выступить простая вода. Последним пунктом концепции является снижение затрат. Так, например, компания будет активно использовать математическое моделирование структуры материала и виртуальное проведение краш-тестов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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