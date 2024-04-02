Nissan и Mitsubishi вместе будут создавать автомобили для США

Стало известно, что японские компании Nissan и Mitsubishi намерены объединиться, чтобы создать для американского рынка ряд новых автомобилей

Производство будет налажено в Мексике, чтобы избежать жесткого налогового обложения в США на импортные автомобили. В первую очередь речь идет о пикапах. Nissan сможет обновить модель Frontier, а Mitsubishi вернуться с пикапом на американский рынок впервые с 2009 года. Последней “рабочей лошадкой” Mitsubishi в США был Raider, который выпускался в сотрудничестве с Dodge. Однако главным претендентом для американского рынка может стать обновленный Triton (L200).

Безусловно, сотрудничество коснется и обмена технологиями. Mitsubishi сможет позаимствовать ниссановские электрические силовые установки для актуальных и новых моделей, а Nissan предложит американским покупателям подзаряжаемые гибриды, популярность которых на рынке с каждым годом растет.