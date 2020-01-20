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20 янв 2020

Nissan может подружиться с Honda

Nissan может подружиться с Honda

На автомобильном рынке может появиться новый альянс, участниками которого станут Nissan Motor и Honda Motor

Источником этого инфоповода стал небезызвестный аналитик Мио Като, которого успели процитировать в Bloomberg. «Honda никогда не занималась агрессивными слияниями и поглощениями, и слияние между Honda и Nissan должно быть немыслимо, но, учитывая растущую конкурентоспособность Toyota, мы считаем, что, если Nissan желает партнера по альянсу вместо Renault, Honda, возможно, не будет полностью против этой идеи», — сказал Като.

Да, многие игроки чувствуют в Toyota некую опасность, так как японский гигант продолжает скупать доли в небольших компаниях из Страны восходящего солнца. Под его влияние уже попали Suzuki, Subaru и Mazda. Что же касается слияния Nissan и Honda, то пока оно маловероятно, так как недавно руководство Nissan заявило , что в компании не намерены сжигать мосты с Renault.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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