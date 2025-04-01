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1 апр 2025

Nissan пересматривает сотрудничество с Renault

Nissan пересматривает сотрудничество с Renault
Автор фото: фирма-производитель

Компании Nissan и Renault меняют стратегию сотрудничества. Это позволит японскому производителю найти средства для реструктуризации бизнеса

В частности, с Nissan будут сняты обязательства по финансированию проекта Ampere по развитию электрической линейки Renault. Всего японская компания должна была инвестировать 654 млн долларов.

К тому же, Nissan получит собственную версию будущего Renault Twingo с уникальным дизайном. Новинка выйдет на рынок в 2026 году. Renault, в свою очередь, укрепляет свои позиции в Индии, приобретая контрольный пакет (51%) акций совместного предприятия Renault Nissan Automotive India Private Ltd. Производство на заводе в Ченнаи продолжится, включая выпуск новых моделей Nissan.

Более того, в альянсе Renault–Nissan–Mitsubishi произошли изменения в структуре владения акциями. Теперь минимальная доля владения снижена с 15% до 10%, что дает Nissan возможность продать часть акций Renault и привлечь средства для реструктуризации. Глава Renault Group Лука де Мео отметил, что альянс заинтересован в быстром восстановлении Nissan. Компании продолжают совместную работу, делая упор на прагматичные и взаимовыгодные решения.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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