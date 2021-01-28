Nissan планирует стать экологически нейтральной компанией

Под этой новомодной формулировкой скрывается не только перевод модельного ряда на электрические рельсы, но и применение новой корпоративной философии

Концерн готовится внедрить инновационные технологии вроде гибридной установки e-Power или использование твердотельных аккумуляторов. Многие процессы производств будут также переведены на электричество, кроме того, Nissan будет пользоваться вторичным сырьем. Весь комплекс модернизации должен завершиться к 2050 году. Электрификация модельного ряда случится несколько ранее – в 2030 году.

Любопытно, но другие производители, помимо всего прочего, развивают и инфраструктуру. Так в Volkswagen активно занимаются внедрением зарядных терминалов, включая высокоскоростные. Отметим, что более половины из них будут доступны для всех желающих.