Номера нового формата появятся не скоро

Владельцы японских и американских автомобилей вынуждены огорчиться. ГИБДД не успевают принять новый ГОСТ для знаков госрегистрации автомобилей

Если говорить кратко, то изменения автомобильных номеров, в первую очередь, важны для владельцев японских и американских автомобилей. Теперь не придется загибать номерные таблички, так как для этих автомобилей вводится собственный формат. Кроме того, будут введены номерные знаки для мопедов, точнее для макси-скутеров, от мотоциклетных табличек они будут отличаться меньшим размером и собственным набором букв. Последнее изменение касается ретро-автомобилей и машин, которые являются участниками авто соревнований. Автомобили таких типов получат собственные номерные знаки с дополнительными литерами «К» (классические) и «С» (спортивные).

Ранее предполагалось, что новый гост будет введен уже в январе 2019 года. Однако ГИБДД решили отложить этот процесс до лета, точнее до августа следующего года. Дело в том, что летом в силу вступит новый закон «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно ему, подразделения ГИБДД больше не будут выдавать госзнаки, а только присваивать комбинации букв и цифр. Штамповать таблички в свою очередь будут только специальные коммерческие организации.