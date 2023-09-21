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21 сен 2023

Норвегия запретит въезд российским автомобилистам

Норвегия запретит въезд российским автомобилистам

Стало известно, что правительство Норвегии готовит ограничение для передвижения автомобилей с российскими регистрационными знаками. Эти правила коснутся не только автомобилей, пересекающих границу, но и уже находящихся на территории Норвегии

Пока ограничения действуют в пяти европейских странах: Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Некоторые исключения действуют для тех российских граждан, которые совершают транзит в Калининградскую область. Единственной на данный момент страной, заявившей об отказе вводить ограничения стала Франция.

Напомним, что соотвествующий запрет был введен Европейской комиссией и осуществляется правительствами стран согласно внешней политике каждой участницы ЕС. Въезд российских автомобилей на территорию таких государств расценивается как незаконный импорт, который осуществляется для обхода санкций.

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