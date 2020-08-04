Новые номера закрепились в законе

С 4 августа в России вступил в силу новый стандарт, определяющий формат автомобильных номеров. В документе помимо прочего закреплены пересмотренные размеры номеров для мотоциклов, американских и праворульных японских автомобилей

Речь идет о ГОСТе Р 50577-2018. Новый вид задних двухстрочных номеров размером 290 x 170 мм разрешено использовать владельцам автомобилей с нестандартным местом для их крепления, то есть американских и праворульных японских авто, а также старых советских машин (до 1980 года).

На самом деле ГОСТ начал действовать еще 4 августа 2019-го — уже тогда владельцы могли устанавливать «квадратные» задние номера. Однако в течение года продолжал действовать и старый стандарт на номера — ГОСТ Р 50577-1993. Переходный период был введен для того, чтобы ГИБДД могла разгрузить склады от запасов старых номеров. Теперь ГОСТ 1993 года полностью отменен, продолжит действовать только стандарт 2018-го. Параллельно вводятся компактные мотоциклетные номера размером 190 х 145 мм вместо нынешних 245 х 185 мм. Свои отличительные номера также получат ретро- и спортивные авто. Впервые вводятся специальные госзнаки для мопедов.