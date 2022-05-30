Новый ГОСТ сократит число видеокамер на дорогах

Если старый стандарт носил рекомендательный характер, то новые требования являются уже обязательными к исполнению. Документ разработан МВД и в данный момент находится на утверждении рабочих групп

Да, на сегодняшний день все камеры, которые устанавливаются на российских дорогах могут серьезно отличаться друг от друга - конструктивом, софтом, набором датчиков и.т.д. Новый же документ стандартизирует все устройства.

Самый важный пункт - регламентирование набора материалов и данных, необходимых для того, чтобы инспектор ГИБДД на их основе подписал штрафное постановление. К примеру, на сегодняшний день при автоматической фиксации превышения скорости требуются два фото — автомобиля в общем и крупного снимка номерного знака. Теперь появляется важное уточнение - фотографии должны быть высокого разрешения для лучшего распознавания транспорта и дорожной инфраструктуры.