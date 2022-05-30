Автомобильный портал Motorpage
30 май 2022

Новый ГОСТ сократит число видеокамер на дорогах

Новый ГОСТ сократит число видеокамер на дорогах

Если старый стандарт носил рекомендательный характер, то новые требования являются уже обязательными к исполнению. Документ разработан МВД и в данный момент находится на утверждении рабочих групп

Да, на сегодняшний день все камеры, которые устанавливаются на российских дорогах могут серьезно отличаться друг от друга - конструктивом, софтом, набором датчиков и.т.д. Новый же документ стандартизирует все устройства.

Самый важный пункт -  регламентирование набора материалов и данных, необходимых для того, чтобы инспектор ГИБДД на их основе подписал штрафное постановление. К примеру, на сегодняшний день при автоматической фиксации превышения скорости требуются два фото — автомобиля в общем и крупного снимка номерного знака. Теперь появляется важное уточнение - фотографии должны быть высокого разрешения для лучшего распознавания транспорта и дорожной инфраструктуры.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz A-Class 2019 вид сбоку

Mercedes-Benz откажется от МКПП в следующем году

27 мая 2022
Toyota Fortuner (2021) вид сбоку

Toyota Fortuner станет гибридом

27 мая 2022
Delage D12

Названа дата презентации первого швейцарского спорткара

27 мая 2022

ГИБДД анонсировала массовые проверки водителей каршеринга

27 мая 2022

В ГИБДД создали собственных телеграмм-ботов.

27 мая 2022

Минпромторг подтвердил переговоры завода "Москвич" с китайскими партнерами

27 мая 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion - haval jolion (2021) «рьяный служака»
Тест драйв
25 мая 2022

Haval Jolion
"«Рьяный служака»"
Opel Crossland - opel crossland (2021) «колобок» с изюмом
Тест драйв
20 мая 2022

Opel Crossland
"«Колобок» с изюмом"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 0 7