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29 ноя 2023

Новый внедорожник выходит на российский рынок

Новый внедорожник выходит на российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Компания Sinomach Automobile представила на российском рынке новый внедорожник под названием Oting Paladin. Автомобиль интересен тем, что создан на базе Nissan Terra

Paladin имеет свой собственный дизайн, отличающийся от японского донора. По габаритам автомобиль примерно сопоставим с Toyota Land Cruiser Prado и Haval H9: длина - 4882 мм., ширина - 1850 мм., высота - 1875 мм., колесная база - 2850 мм. Дорожный просвет - 215 мм. Paladin предложен только с 5-местным салоном. В стандартной комплектации оборудован 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, а в более дорогих версиях - 12 дюймовым. Цифровая “приборка” также доступна только в более дорогих исполнениях.

Под капотом - бензиновая “турбочетверка” объемом 2,0 л. Мощность - 228 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - передний или полный (Part-time с жестким подключением передней оси).

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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