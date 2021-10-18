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18 окт 2021

Нового Audi R8 придется ждать еще два года

Нового Audi R8 придется ждать еще два года
Автор фото: фирма-производитель

Купе Audi R8 появилось на рынке 14 лет назад и за все время сменило поколение всего один раз, в 2015 году. В последние годы популярность модели в Европе снижается, а новая генерация, вопреки ожиданиям, появится только в 2023 году.

Европейские СМИ заявляют, что новый R8 будет совершенно иной машиной. Первая версия – автомобиль будет полностью электрическим. Впрочем, нам кажется, что такое развитие событий маловероятно, так как у компании уже был опыт перевода модели R8 на электричество. Речь идет про модель R8 e-Tron, продажи которой провалились. Причиной стал дорогой аккумулятор — электрокар продавали за миллион долларов, так что за полгода удалось реализовать всего около сотни экземпляров. Впрочем, с 2015 года (дата дебюта модели) прошло уже много лет и технологии поменялись и удешевились, так что все возможно.

Второй вариант развития событий выглядит куда более логичным. Недавно наши немецкие коллеги из журнала Autobild сообщают, что спорткар может получить гибридную установку на базе 4,0-литрового битурбомотора V8 от Lamborghini Urus, отдача которой будет достигать 700 лошадиных сил.

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