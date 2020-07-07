О побеге Карлоса Гона из Японии снимут голливудский блокбастер

Сотрудник авиакомпании, которая помогла бывшему главе альянса Renault-Nissan Карлосу Гону покинуть Японию, заявил в суде, что в Голливуде снимут фильм о бегстве Гона. С его слов, об этом сообщил бывший руководитель альянса

Напомним, Гон тайно покинул Японию в конце декабря 2019 года. Он находился под арестом с ноября 2018-го, когда японские власти обвинили его в занижении доходов и злоупотреблении положением — он манипулировал финансами и декларировал личные убытки в качестве корпоративных. С тех пор прокуратура Японии неоднократно продлевала арест Карлоса Гона и предъявляла новые обвинения.

Для побега был использован самолет Bombardier Global Express. Он вылетел из Японии в Стамбул, а затем всего через полчаса направился в Бейрут (Ливан является родиной Гона). При этом для побега был задействован сложный процесс — бывшего топ-менеджера вынесли в чехле из-под контрабаса.