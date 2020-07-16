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16 июл 2020

Объединенный концерн FCA и PSA назовут Stellantis

Объединенный концерн FCA и PSA назовут Stellantis

Сделка позволит сторонам создать четвертый автомобильный конгломерат в мире по объему производства и третий — по величине годовой выручки

Новое наименование будет носить именно головная управляющая компания объединенного концерна, которую разместят в Нидерландах. Как объясняется в пресс-релизе, название происходит от латинского глагола stello — «осветить звездами» (в итальянском языке stella означает просто «звезда»). В этом значении спрятан намек на многолетнюю историю компаний, которые выпускают машины свыше 120 лет, пишет The Detroit News. Уже представлен логотип Stellantis — это написание названия стилизованным шрифтом. Американская штаб-квартира концерна расположится в действующем офисе FCA в Оберн-Хиллсе (штат Мичиган).

Согласно совместному заявлению FCA и Groupe PSA, торговые марки и логотипы каждой из компаний по отдельности останутся без изменений.  FCA и PSA подписали соглашение о слиянии в декабре 2019-го. Ожидается, что оно завершится в первом квартале 2021 года. Альянс будет существовать на условиях распределения долей 50:50. Stellantis прогнозируют четвертое место в мире среди автоконцернов по объемам производства.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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