Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) опубликовала отчет об объемах импорта новых легковых автомобилей на территорию России в январе-октябре текущего года.

Согласно отчету аналитиков ведомства, по итогам десяти месяцев этого года в нашу страну было ввезено 219,7 тысяч новых легковых автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 23,7%. В денежном выражении объем импорта «легковушек» в Россию за отчетный период составил 4,923 млрд долларов. Как отмечается, большая часть автомобилей была привезена из стран дальнего зарубежья – 211,1 тысяч экземпляров на общую сумму 791,1 млн долларов. Количество же ввезенных в РФ автомобилей из стран СНГ составило 8,6 тысяч экземпляров на сумму в 132,8 млн долларов

За аналогичный период объемы экспорта новых легковых автомобилей из России также сократился на 31,8%. В абсолютных числах, в январе-октябре из РФ было отгружено 54,5 тысяч «легковушек» на 879 млн долларов. Из них в страны СНГ было отправлено 36,8 тысяч автомобилей на сумму в 444 млн долларов, а в страны дальнего зарубежья – 17,7 тысяч автомобилей на сумму в 435 млн долларов.

Как отмечают аналитики ФТС в своем отчете, с начала года и по октябрь включительно на территорию РФ было ввезено 16 тысяч новых грузовых автомобилей общей стоимостью 772,8 млн долларов. Из них 12,9 тысяч грузовиков стоимостью 412,6 млн долларов прибыло в РФ из стран дальнего зарубежья, а 3,2 тысяч единиц техники на сумму в 360,2 млн долларов – из стран СНГ.

За тот же период времени из России было отправлено 10,9 тысяч новых грузовых автомобилей совокупной стоимостью в 255,3 млн долларов. Из общего объема экспортированных грузовиков в страны СНГ было отгружено 5,9 тысяч грузовых автомобилей стоимостью 96,1 млн долларов, а в страны дальнего зарубежья – 4,7 тысяч грузовиков стоимостью 159,2 млн долларов.