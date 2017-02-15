Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования состояния сегмента легких коммерческих автомобилей (LCV) первичного рынка в России.

Согласно данным аналитиков агентства, по итогам прошлого месяца совокупный объем продаж легких коммерческих автомобилей всех брендов, официально представленных в нашей стране, был зафиксирован на уровне 6 120 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель вырос более чем на треть (+33,4%).

Наиболее популярным брендом на в данном сегменте продолжает оставаться отечественный GAZ. За отчетный период официальные дилеры российской компании передали в руки свои клиентов 2 762 LCV, улучшив свои январские результаты на 59,8%.

Следом за ним с большим отрывом идет еще один представитель отечественного автопрома – UAZ. В первый месяц текущего года объем реализации легкого коммерческого транспорта этого бренда составил 1 377 экземпляров. Прирост продаж относительно января 2016 года был отмечен на уровне 14,6%.

«Тройку» лидеров сегмента LCV закрывает коммерческое подразделение немецкой компании Mercedes-Benz, которое, по совместительству, лидирует в рейтинге сегмента среди иностранных брендов. В количественном выражении, объемы продаж немецких LCV в России в январе этого года составили 555 экземпляров. При этом, в годовом отношении этот показатель увеличился на 71,3%.