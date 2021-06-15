Обязательный техосмотр отменен

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в федеральный закон "О безопасности дорожного движения". Говоря простым языком, теперь полис ОСАГО отвязан от обязательного прохождения техосмотра

Итак, теперь в список необходимых документов, которые должны присутствовать у владельца автомобиля для получения страхового полиса, не входит диагностическая карта. То есть вам не придется искать сертифицированную станцию техобслуживания, и тратить свое время на техосмотр - получить ОСАГО сможете и так.

К слову, причиной данных поправок стала неготовность тех самых станций к проведению данных процедур. Поясним, с 1 марта стартовала большая реформа системы техосмотра — с этой даты введено обязательное фотографирование машин, внедрены электронные подписи, да и к самой материально-технической базе повысились требования.