Оборот подержанных запчастей будет контролироваться государством

Директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов считает что данная практика просто необходима

На сегодняшний день большинство подержанных запчастей не слишком и влияют на ходовые качества и характеристики безопасности. Однако судить, какое влияние могут оказать некачественный подержанный бампер или колёсный диск на безопасность при следующей аварии, могут только эксперты. К тому же из-за подержанных запчастей может возрасти число угонов автомобилей – это тоже требует контроля.

«Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины — а у таких деталей часто низкое качество — не были причиной новых аварий и человеческих жертв» - цитируют РИА «Новости»