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11 май 2023

Оборот подержанных запчастей будет контролироваться государством

Оборот подержанных запчастей будет контролироваться государством

Директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов считает что данная практика просто необходима

На сегодняшний день большинство подержанных запчастей не слишком и влияют на ходовые качества и характеристики безопасности. Однако судить, какое влияние могут оказать некачественный подержанный бампер или колёсный диск на безопасность при следующей аварии, могут только эксперты. К тому же из-за подержанных запчастей может возрасти число угонов автомобилей – это тоже требует контроля.

«Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины — а у таких деталей часто низкое качество — не были причиной новых аварий и человеческих жертв» - цитируют РИА «Новости»

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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