Оценка автошкол – механизм сформирован!

В ГИБДД рассказали о новом нормативном акте, который будет регулировать систему оценивания учебных учреждений, выпускающих водителей.

Всего критериев - шесть. Среди них называется учет испытуемых, которые сдали экзамен с первой попытки, и тех, кто либо полностью провалил все испытания, либо теорию или практику по отдельности. Однако, самым интересным критерием нам показался учет погибших выпускников в ДТП – в соотношении один выпускник на десять тысяч человек.

Заметим, что пострадавшие будут тоже учитываться, но в другой пропорции один человек на тысячу водителей. Предполагается, что Автошколы будут передавать данные в ГИБДД каждый квартал. Вся информация будет выкладываться в открытый доступ.