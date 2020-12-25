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25 дек 2020

Оценка автошкол – механизм сформирован!

Оценка автошкол – механизм сформирован!

В ГИБДД рассказали о новом нормативном акте, который будет регулировать систему оценивания учебных учреждений, выпускающих водителей.

Всего критериев - шесть. Среди них называется учет испытуемых, которые сдали экзамен с первой попытки, и тех, кто либо полностью провалил все испытания, либо теорию или практику по отдельности. Однако, самым интересным критерием нам показался учет погибших выпускников в ДТП – в соотношении один выпускник на десять тысяч человек.

Заметим, что пострадавшие будут тоже учитываться, но в другой пропорции один человек на тысячу водителей. Предполагается, что Автошколы будут передавать данные в ГИБДД каждый квартал. Вся информация будет выкладываться в открытый доступ.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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