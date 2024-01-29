Официальные дилеры не хотят обслуживать “параллельные” автомобили

Стало известно, что официальные дилеры китайских брендов стали отказываться от обслуживания автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в связи с невозможностью подключения диагностического оборудования к электронике такой машины

С соответствующей проблемой столкнулись владельцы автомобилей марок Geely, Exeed и Li Auto. В частности, российское представительство Geely отметило, что блоки управления в автомобиле, который был произведен для внутреннего рынка Китая или Европы, отличаются от тех авто, которые официально продаются на российском рынке. По этой причине диагностическое оборудование, используемое российскими дилерскими центрами, не способно подключаться к блокам управления “параллельных” автомобилей для устранения поломки.

Но и независимые СТО также столкнулись рядом трудностей. Одна из них - языковой барьер. В связи с отсутствием русификации в электронике “параллельных” автомобилей информация, выдаваемая на мониторах, зачастую на китайском. Более того, ремонты некоторых узлов требуют подключения к официальному программному обеспечению и связи с техподдержкой.