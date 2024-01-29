Автомобильный портал Motorpage
29 янв 2024

Официальные дилеры не хотят обслуживать “параллельные” автомобили

Официальные дилеры не хотят обслуживать “параллельные” автомобили

Стало известно, что официальные дилеры китайских брендов стали отказываться от обслуживания автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в связи с невозможностью подключения диагностического оборудования к электронике такой машины

С соответствующей проблемой столкнулись владельцы автомобилей марок Geely, Exeed и Li Auto. В частности, российское представительство Geely отметило, что блоки управления в автомобиле, который был произведен для внутреннего рынка Китая или Европы, отличаются от тех авто, которые официально продаются на российском рынке. По этой причине диагностическое оборудование, используемое российскими дилерскими центрами, не способно подключаться к блокам управления “параллельных” автомобилей для устранения поломки.

Но и независимые СТО также столкнулись рядом трудностей. Одна из них - языковой барьер. В связи с отсутствием русификации в электронике “параллельных” автомобилей информация, выдаваемая на мониторах, зачастую на китайском. Более того, ремонты некоторых узлов требуют подключения к официальному программному обеспечению и связи с техподдержкой. 

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru Solterra

Появились некоторые подробности об обновленном Subaru Solterra

29 января 2024
JuneYao Air

Опубликованы официальные изображения нового электромобиля от авиакомпании JuneYao

29 января 2024
Chery

В интернете появились первые изображения нового пикапа от Chery с “бриллиантовыми” фарами

29 января 2024
Jetour JMK Traveler T2

Jetour представила особую внедорожную версию Traveler

29 января 2024
LEVC L380

Geely начинает производство нового минивэна LEVC L380, вдохновленного самолетом

26 января 2024
Porsche Macan (2025)

Представлен электрический Porsche Macan

26 января 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Emgrand - geely emgrand (2023) нелинейное уравнение Тест драйв
28 января 2024

Geely Emgrand
"Нелинейное уравнение"
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid - chery tiggo 8 pro hybrid (2023) вид спереди
Тест драйв
21 января 2024

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
"«Если больше, значит, лучше»"
Geely Monjaro - geely monjaro (2022) окно в европу
Тест драйв
14 января 2024

Geely Monjaro
"Окно в Европу"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 3 0 9