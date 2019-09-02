Оформление ДТП изменится

С 1 сентября водители, попавшие в ДТП, смогут оформлять европротокол онлайн через портал госуслуг

Для того чтобы воспользоваться этими информационными благами у человека должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО», кроме того пользователь должен обладать собственной цифровой подписью. Если говорить о сервисе в целом, то он позволит гражданам самостоятельно, без сотрудников ГИБДД оформить извещение о ДТП в электронном виде и получить результаты рассмотрения дистанционно.

Сообщается, что запуск мобильного приложения "Помощник ОСАГО" позволит оформлять "Европротокол" за 10-15 минут, а также облегчит взаимодействие между страховыми компаниями и их клиентами, а также снизит количество пробок на дорогах из за мелких происшествий.