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14 май 2019

Оформлять тюнинг разрешат через Госуслуги

Оформлять тюнинг разрешат через Госуслуги

С 1 июня этого года начнет действовать новый регламент внесения изменений в конструкцию автомобилей. Он предусматривает выдачу разрешений и свидетельств через сайт Госуслуг, а также накладывает ряд ограничений

Согласно новому регламенту, чтобы установить газобаллонное оборудование, фаркоп или внести другие изменения, собственнику автомобиля сначала нужно получить разрешение в ГИБДД.  Предварительно необходимо получить заключение испытательной лаборатории на предмет возможности таких переделок.

К слову, ГИБДД может и отказать в выдаче разрешения, если изменится максимальная разрешенная масса автомобиля, будет произведена замена части или всего кузова, а также если планируется установка грузоподъемного оборудования.

Любопытно, что теперь получить разрешение ГИБДД можно будет в электронном виде через портал Госуслуг. После оформления всех бумаг владельцу транспортного средства необходимо будет снова пройти техосмотр и предоставить автомобиль в ГИБДД. После соответствующей проверки собственнику выдается новое СТС, где кратко описаны изменения.

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