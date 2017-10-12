В Российском союзе автостраховщиков (РСА) провели исследование и выяснили, что в России от четырех до шести миллионов водителей ездят без полисов ОСАГО, а еще около миллиона имеют поддельные полисы.

«В последние годы страховщики терпят убытки в сфере продажи полисов ОСАГО. Так, есть ряд регионов, где убыточность по ОСАГО высокая — свыше 100%, и ряд страховщиков из этих регионов пытаются уходить. В результате возникают очереди и ряд граждан, а это достаточно большие объемы, по нашим подсчетам, 4-6 миллионов, просто ездят без полисов ОСАГО. И если средняя стоимость ОСАГО составляет 6 тысяч рублей и если до 6 миллионов человек его не купили, то свыше 10 миллиардов рублей страховые компании недополучают премий», — заявил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Ранее глава РСА Игорь Юргенс заявлял о том, что по итогам 2017 года страховые компании, работающие с ОСАГО могут получить совокупный убыток в 21 миллиард рублей. По его словам в случае если тарифы не повышать, то рынок сможет продержаться максимум еще один год. После этого, страховые компании начнут массово сдавать свои лицензии.

