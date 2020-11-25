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25 ноя 2020

Оператор каршеринга разрешат дальнобойные поездки

Оператор каршеринга разрешат дальнобойные поездки

Компания YouDrive объявила о запуске программы «Радиус», которая позволит пользователям совершать поездки на дальние расстояния

Оператор каршеринга YouDrive объявил о запуске программы «Радиус», которая позволит клиентам совершать поездки на большие дистанции дальностью до 2000 километров. Как сообщает РБК, благодаря новой функции «зеленую зону» поездок можно будет расширить на 500, 1000 и 2000 км, но при этом покидать границы России запрещено. Кроме того, платные парковки в других городах клиенты должны оплачивать самостоятельно.

Стоимость поездки дальностью до 500 км обойдется в дополнительные 500 руб., до 1000 км — в 1000 руб., а 2000 км — 2000 рублей. При этом на программу «Радиус» действуют скидки в зависимости от рейтинга водителя. Так, для пользователей на 3-4 уровне будет бесплатно расширение до 500 км, на 5-7 уровне — расширение до 1 000 км, на 8 уровне — расширение до 2 000 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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