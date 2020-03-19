Определен КПД личного автомобиля

По расчетам ЦОДД, в столице 93% времени автомобиль припаркован. И только 7% везет своего хозяина по делам

В обычный будний день большинство водителей в Москве не используют свой личный транспорт. К такому выводу пришли эксперты Центра организации дорожного движения. По их расчетам, в сутки в среднем 93% времени автомобиль припаркован. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«Посмотрели КПД личного автомобиля в рабочий день в Москве. Итог: 93% времени автомобиль припаркован. И только 7% везет своего хозяина по делам», — рассказали в ЦОДД. Интересно, что ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов назвал автомобиль худшей инвестицией в Москве. По словам чиновника, сейчас москвичи пользуются машиной всего 7% времени, при этом автовладельцы вынуждены оплачивать страховку и техническое обслуживание в полном объеме.