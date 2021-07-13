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13 июл 2021

Оптовые цены на бензин приблизились к максимуму

Оптовые цены на бензин приблизились к максимуму

Биржевые индексы бензинов АИ-92 и АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петер­бургской товарно-сырьевой бирже приблизились к историческому максимуму.

Как сообщает ТАСС, за тонну бензина АИ-92 давали более 55 тысяч рублей (55,75 -если говорить конкретнее). Что касается исторического максимума, то он был зафиксирован в 2018 году. Ставка за тонну составляла 55,93 тысячи рублей.  Что касается 95-го бензина, то он торговался на отметке в 59,1 тысячи рублей за тонну, при этом рекордное значение в 59,78 тысячи рублей было зафиксировано в июле 2020 года.

Наши коллеги из разных СМИ сообщают, что рост цен не связан с возможным дефицитом. Причина – мировой рост цен на топливо. Кроме того, в качестве одного из факторов повышения цен называют возросшую налоговую нагрузку, которую переживает отрасль.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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