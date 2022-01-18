ОСАГО для инвалидов станет выгоднее

Граждане с ограничениями по здоровью будут автоматически получать компенсацию половины стоимости ОСАГО.

«Для людей с ограниченными возможностями особенно важно, чтобы взаимодействие с государством было максимально простым и не требовало хождения по инстанциям. С этого года инвалиды смогут проактивно получать компенсации по ОСАГО. Соответствующее постановление правительства подписано и вступило в силу» - цитирует ТАСС премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Пенсионный фонд будет автоматически информировать льготников о возможном получении денежных средств. Заявление на компенсацию можно подать на портале "Госуслуги" после чего деньги поступят на банковский счет в течении пяти дней.