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18 окт 2024

ОСАГО в 2025 году подорожает на 10%

ОСАГО в 2025 году подорожает на 10%

Российский союз автостраховщиков прогнозирует рост стоимости ОСАГО в 2025 году на 10%. Это связано с ростом стоимости запчастей и самих автомобилей

Повышение стоимости ОСАГО станет необходимостью в связи с изменением цен на рынке. Новые ставки утильсбора, которые действуют с 1 октября, проблемы с логистикой и повышение цен на комплектующие неминуемо приводит к удорожанию ОСАГО. Разница будет компенсироваться увеличением выплат по страховке на ремонт автомобиля, но вряд ли она будет существенна в современных реалиях.

Дополнительно возникнет проблема с отказом некоторых водителей от покупки подорожавших полисов. Уже сейчас около 3 миллионов россиян не приобретают ОСАГО, и их число может вырасти. Однако новые штрафы за отсутствие страховки могут побудить больше автомобилистов оформить полис. Напомним, что на данный момент штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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