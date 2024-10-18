ОСАГО в 2025 году подорожает на 10%

Российский союз автостраховщиков прогнозирует рост стоимости ОСАГО в 2025 году на 10%. Это связано с ростом стоимости запчастей и самих автомобилей

Повышение стоимости ОСАГО станет необходимостью в связи с изменением цен на рынке. Новые ставки утильсбора, которые действуют с 1 октября, проблемы с логистикой и повышение цен на комплектующие неминуемо приводит к удорожанию ОСАГО. Разница будет компенсироваться увеличением выплат по страховке на ремонт автомобиля, но вряд ли она будет существенна в современных реалиях.

Дополнительно возникнет проблема с отказом некоторых водителей от покупки подорожавших полисов. Уже сейчас около 3 миллионов россиян не приобретают ОСАГО, и их число может вырасти. Однако новые штрафы за отсутствие страховки могут побудить больше автомобилистов оформить полис. Напомним, что на данный момент штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей.