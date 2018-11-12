Особенности запрета на летнюю резину в зимний период

Долгое время ходила информация о том, что с начала ноября ГИБДД будет штрафовать водителей за зимнюю эксплуатацию автомобиля на летней резине, мол, существуют специальные регламенты, которые регулируют весь этот вопрос. Как оказалось, не все так однозначно

Да существует регламент, точнее сказать, технический регламент таможенного союза о безопасности транспортных средств. В нем есть запрет на эксплуатацию транспортных средств, неукомплектованных зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль). Ранее это распространялось на все категории транспортных средств, однако, недавние поправки ввели «обязаловку» на автомобили категории M1 и N1 — легковые авто и небольшие восьмиместные автобусы.

Внимательные скажут: «А как связан таможенный регламент и наказания за нарушение». В том то и дело, что они никак не связаны и связанными быть не могут в принципе. Более того в КОАП РФ и ПДД нет никакого пункта о запрете летней резины зимой. Так что и законных штрафов не существует. Зато Вас вполне могут наказать за разный рисунок протектора на покрышках или за использование шипованной и нешипованной резины одновременно . (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ)