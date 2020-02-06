Оспаривание штрафов через портал Госуслуг: названа дата

Весной 2020 года водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД через портал госуслуг. Соответствующие поправки к КоАП об электронном обжаловании штрафов в среду поддержал комитет Госдумы по госстроительству

Инициатива была внесена в Госдуму в октябре 2019 года. Предполагается, что автомобилисты смогут направлять жалобу на постановление в суд в электронной форме. При этом суд будет рассматривать документ в том случае, если у него есть такая техническая возможность.

«Такой упрощенный порядок обжалования постановлений по делу об административном правонарушении позволит сократить материальные и временные издержки лиц, чьи права были нарушены в результате вынесения постановления по делу об административном правонарушении на основании ошибочных данных, полученных от фиксирующих технических средств», — указано в пояснительной записке к документу. Жалобу можно направить в ГИБДД или суд, ответ заявителю придет также через портал в течение трех дней.