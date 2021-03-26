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26 мар 2021

Отечественные электромобили живы!

Отечественные электромобили живы!
Автор фото: фирма-производитель

Вы помните отечественную компанию Zetta? Пару лет назад она громко заявила о себе, анонсировав проект народного электрического автомобиля. К сожалению, после нескольких крупных презентаций, от нее перестали поступать какие-либо вести. Высказывались предположения, что компания попросту обанкротилась и закрылась. Однако, буквально недавно Zetta подала знак из небытия

Да, по началу у Zetta дела шли весьма хорошим образом. Компания получала серьезные инвестиции от государства. Доподлинно известно о двух – двухсотмиллионной субсидии от Минпромторга и льготном кредите от Федерального фонда развития моногородов. Справедливости ради, большая часть денег действительно пошла на дело – к 2020 году были готовы, как минимум, два ходовых прототипа. В свое время Ё-мобиль до этой стадии так и не добрался, замерев в статусе концептов.

Более того, эти прототипы были протестированы автомобильными СМИ. Наши коллеги тогда отмечали интересный дизайн, но жаловались на низкое качество сборки. Впрочем, прототипу подобное простительно – самое главное, что он существовал на самом деле и мог передвигаться. К сожалению, с наступлением пандемии и у Zetta начались сложные времена – задерживались поставки запчастей из Китая, запуск пробной партии из ста автомобилей осложнялся отсутствием средств.  Компания нуждалась в сотне миллионов рублей, но Государство отказывалось ссужать подобную сумму, а банки отказывали в кредитовании.

В один момент Zetta просто пропала с горизонтов, однако, буквально на днях местные тольятинские СМИ сообщили, что проект жив! Более того его собираются представить министру торговли и промышленности Мантурову, который нанесет визит в Тольятти. Так что не будем спешить хоронить надежды!

При написании новости использовалась информация:
Drom

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