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30 окт 2023

Открылся предзаказ на Lynk&Co 06 EM-P

Открылся предзаказ на Lynk&Co 06 EM-P
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Lynk&Co, входящая в концерн Geely, открыла предзаказы на новый гибридный кроссовер 06 EM-P. Цена стартует от 180 000 юаней (примерно 2 288 000 рублей)

Внешний облик “шестерки” вдохновлен старшей моделью Lynk&Co 08. У автомобиля идентичная светодиодная оптика, которая растягивается по длине капота. Задняя часть автомобиля выделяется необычным рисунком светодиодных фар с подсвечивающимся посередине буквенным логотипом компании. Габариты Lynk&Co 06: 4350/1820/1625 мм., колесная база - 2640 мм. В салоне устанавливается 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая цифровая “приборка”.

В основе конструкции Lynk&Co 06 лежит платформа BMA (B-segment Modular Architecture). Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровая бензиновая “четверка” мощностью 120 л.с., а также два электромотора по одному на передней и задней оси. Суммарная мощность - 299 л.с. или 568 л.с. в зависимости от мощности электродвигателей. Максимальная скорость - 178 км/ч. Емкость батареи - 19,09 кВт*ч. Запас хода на электротяге составляет - 126 км., а в гибридном режиме - 1200 км (CLTC). Заявленный расход топлива - 4,98 л. на 100 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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