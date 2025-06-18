Падение спроса на новые автомобили повлияет на производственные планы «АвтоВАЗ»

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что производственные планы крупнейшего автопроизводителя России, компании «АвтоВАЗ», могут быть скорректированы в сторону уменьшения

По словам Мантурова, снижение продаж вызвано не внутренними проблемами предприятия, а внешнеэкономическими факторами. В частности, вице-премьер отметил рост ставок по банковским депозитам (в некоторых случаях они доходят до 20%). Это, по его словам, делает накопления более выгодной стратегией для россиян, которые откладывают покупку автомобиля на более поздний срок. «Люди рассуждают просто: в этом году получу доход с вклада, а в следующем – куплю машину», – пояснил он.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что с января по май 2025 года продажи автомобилей Lada сократились на 26,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам компании, в июне будет реализовано около 30 тысяч автомобилей – это один из самых низких показателей в текущем году.

Первоначально, в ноябре 2024 года, совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил план на 2025 год – производство 500 тысяч автомобилей. Однако из-за текущей рыночной динамики эта цифра может быть пересмотрена.

