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13 окт 2017

Panasonic разработает собственный автопилот

Panasonic разработает собственный автопилот

Компания Panasonic объявила о том, что работает над собственной системой автономного вождения. Планы у японцев амбициозные: они хотят потеснить Bosch и Continental. В Panasonic говорят, что первый автопилот для коммерческого транспорта представят в 2022 году.

Автопилот от Panasonic обеспечит автономное управление транспортными средствами на низких и средних скоростях, а также самостоятельную парковку без участия водителя, сообщил представитель Panasonic.

«Мы пока отстаем от конкурентов, - отметил руководитель направления визуальных и сенсорных технологий R&D-центра автомобильного подразделения Panasonic Сеити Гото. – Однако созданные нами электронные компоненты для интеллектуальной обработки изображений и звуковой локации, вкупе с богатым опытом в производстве телевизионной и видеотехники, дают нам серьезные преимущества».

Panasonic рассматривает разработки для автомобильной промышленности, как одно из наиболее перспективных направлений своего бизнеса. К марту 2022 года корпорация рассчитывает увеличить выручку подразделений почти вдвое. В апреле этого года Panasonic создал специальное исследовательское подразделение, куда были переведены 350 инженеров из различных направлений (ТВ, потребительская электроника и проч.). Кроме того, компания приобрела испанского производителя автомобильных комплектующих Ficosa International SA.

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