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30 ноя 2022

Парковка в новогодние праздники будет бесплатной

Парковка в новогодние праздники будет бесплатной

Во время новогодних праздников автомобилисты смогут парковаться на улицах Москвы бесплатно.

По сообщениям  столичного Департамента транспорта, в период с 1 по 7 января москвичи и гости столицы смогут оставлять машину без оплаты на всех улицах города. 8 января парковки будут работать по тарифу воскресенья — бесплатная стоянка везде, кроме улиц, где тариф составляет 380 и 450 рублей в час. К сожалению, плоскостные парковки со шлагбаумами будут платными  и в праздники.

Напомним, что с  конца декабря в Москве начнут работать новые тарифы на парковку. Изменение цен ожидается как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от загруженности определенных стоянок. То есть тарифы будут динамическими.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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