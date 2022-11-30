Парковка в новогодние праздники будет бесплатной

Во время новогодних праздников автомобилисты смогут парковаться на улицах Москвы бесплатно.

По сообщениям столичного Департамента транспорта, в период с 1 по 7 января москвичи и гости столицы смогут оставлять машину без оплаты на всех улицах города. 8 января парковки будут работать по тарифу воскресенья — бесплатная стоянка везде, кроме улиц, где тариф составляет 380 и 450 рублей в час. К сожалению, плоскостные парковки со шлагбаумами будут платными и в праздники.

Напомним, что с конца декабря в Москве начнут работать новые тарифы на парковку. Изменение цен ожидается как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от загруженности определенных стоянок. То есть тарифы будут динамическими.

