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19 мар 2020

Парковки могут сделать бесплатными из-за коронавируса

Парковки могут сделать бесплатными из-за коронавируса

Мэра Москвы Сергея Собянина попросили отменить платные парковки на время борьбы с коронавирусной инфекцией. Такую инициативу выдвинул первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков

«Основные места потенциального заражения — это большие скопления людей в крупных городах. Помимо театров, школ и вузов это прежде всего, исходя из массовости, торгово-развлекательные центры и общественный транспорт», — говорится в письме на имя Собянина. Лысаков напомнил, что только Московский метрополитен перевозит миллионы пассажиров.

«В связи с этим предлагаю на время пандемии и эпидемии отменить в крупных российских городах платные парковки и максимально убрать дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку автомобилей», — цитирует обращение ТАСС. По мнению парламентария, эта мера позволит гражданам больше пользоваться личным транспортом. «Ведь нет лучшей защиты от инфекции, нет лучшей маски, чем автомобиль», — резюмировал он.

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Drom

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