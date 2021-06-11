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11 июн 2021

Парковки Москвы станут бесплатными

Парковки Москвы станут бесплатными

Нет, не обольщайтесь, такая роскошь продлится не вечно, а всего лишь пару праздничных дней. После чего все вернется на круги своя

В Москве 12 и 14 июня парковку во всем городе сделают бесплатной. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы.  Представители структуры объяснили, что оставить автомобиль, не оплачивая стоянку, можно будет на любой улице. Да, вы не ослышались, парковка будет бесплатной даже на улицах с повышенным тарифом.

В то же время, 13 числа, водителям все равно придется оставлять свои кровные на данных местах. То есть в час им придётся выложить по 380 рублей. Если же они припаркуются ночью, то стоимость тарифа снизится и составит уже 200 рублей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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