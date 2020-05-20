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20 май 2020

Паркуйте машину под солнцем. Дезинфекция!

Паркуйте машину под солнцем. Дезинфекция!

Солнечный свет убивает коронавирус в машине. Создающийся в салоне парниковый эффект дезинфицирует не только обивку и другие поверхности, но и оставленные в машине вещи

От парковки на солнце есть польза. Эффективность дезинфекции салона солнцем подтвердили ученые из Университета Джорджии (США). Оказалось, что коротковолновое излучение солнца, проникающее сквозь автомобильные стекла, легко убивает вирус, который вызывает COVID-19.

Даже когда на улице всего 20 градусов тепла по Цельсию, салон автомобиля может разогреваться до 45 градусов за час. Если же на улице 27 градусов, можно быть уверенным, что через час в салоне машины будет пекло — 50 градусов. У людей такие температуры вызывают тепловой удар, а вирусы гибнут, пишут ученые в исследовании. Повышение же температуры до 55 градусов убивает 99,99% вирусов всего за 20 минут. При 65 градусах — за пять минут.

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За рулем

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