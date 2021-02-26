Партнерство между Apple и Hyundai все же возможно

Странная история получается. То сначала пишут, что корейцы помогут «яблочникам» создать машину, то потом все говорят, что этому не бывать никогда

По новой информации от корейских СМИ – партнерство все же состоится. Оказывается, что еще в прошлом году обе компании подписали целый меморандум по общему взаимодействию. Документ предполагает сотрудничество обеих компаний чуть ли не в восьми направлениях автомобильной отрасли, включая электрический и беспилотный транспорт. Также издание Chosun Biz опровергает официальную информацию концерна о том, что переговоры по разработке электромобиля сорваны.

«Даже если переговоры по электромобилям не приведут к успеху, есть много вопросов, которые можно обсудить в других областях, поэтому мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на возможность партнерства между двумя сторонами», — цитирует газета анонимный источник. Официально ни одна из сторон не подтвердила новый инсайд. Да и сама информация может быть обычным фейком, учитывая факт того, что, например, в Apple активно работают с другими компаниями, переманивая сотрудников, как это случилось с инженерами Porsche.