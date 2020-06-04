Первый российский автобренд отдадут под китайские электрокары

Латвийская компания Dartz, которая занимается созданием бронированных автомобилей, использует бренд «Фрезе» для электрокаров, производство которых наладят в Китае

Как сообщает основатель и владелец фирмы Леонард Янкелович на своей страничке в Facebook, автомобили будут продаваться под маркой Freze — в честь русского изобретателя и конструктора Петра Фрезе, который в 1896-м совместно с инженером и промышленником Евгением Яковлевым наладил выпуск первого российского автомобиля, оснащенного ДВС. В 1900 году Фрезе организовал сборку электромобилей разработки Ипполита Романова, причем уже тогда машины имели не только механические, но и рекуперативные тормоза. Они могли развивать скорость 37,4 км/ч.

Что касается современного электромобиля Freze, то на данный момент Dartz Motorz Company не раскрывает его характеристик, также пока неясно, на какой платформе он основывается и на каком именно предприятии его станут производить. В эксклюзивном комментарии Дрому Леонард Янкелович сообщил лишь, что это будут «китайские машины с прицелом на другой мир и, конечно, на Россию», а также с иным дизайном, нежели нынешние автомобили Dartz.