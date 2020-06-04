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4 июн 2020

Первый российский автобренд отдадут под китайские электрокары

Первый российский автобренд отдадут под китайские электрокары

Латвийская компания Dartz, которая занимается созданием бронированных автомобилей, использует бренд «Фрезе» для электрокаров, производство которых наладят в Китае

Как сообщает основатель и владелец фирмы Леонард Янкелович на своей страничке в Facebook, автомобили будут продаваться под маркой Freze — в честь русского изобретателя и конструктора Петра Фрезе, который в 1896-м совместно с инженером и промышленником Евгением Яковлевым наладил выпуск первого российского автомобиля, оснащенного ДВС. В 1900 году Фрезе организовал сборку электромобилей разработки Ипполита Романова, причем уже тогда машины имели не только механические, но и рекуперативные тормоза. Они могли развивать скорость 37,4 км/ч.

Что касается современного электромобиля Freze, то на данный момент Dartz Motorz Company не раскрывает его характеристик, также пока неясно, на какой платформе он основывается и на каком именно предприятии его станут производить. В эксклюзивном комментарии Дрому Леонард Янкелович сообщил лишь, что это будут «китайские машины с прицелом на другой мир и, конечно, на Россию», а также с иным дизайном, нежели нынешние автомобили Dartz.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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