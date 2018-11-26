Пешеходные переходы заставят подняться над землей

Министерство транспорта предложило изменить пешеходные переходы в России, подняв их над уровнем проезжей части

Властям в регионах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, Минтранс рекомендовал приподнять пешеходные переходы над уровнем остальной проезжей части. Так переходы станут похожи на уже привычных «лежачих полицейских», но будут шире. В министерстве уверены, что таким образом безопасность на переходах существенно повысится.

Предполагается, что новые зебры помешают водителям разгоняться перед переходом. Кроме того, искусственная неровность будет заметна при любой погоде, в том числе во время ливней и снегопадов. Кроме того предполагается ввести специальную подсветку переходов, чтобы в ночное время в населенных пунктах, в пределах транспортных развязок и на аварийно опасных участках водитель мог видеть пешеходов.

Действующий сейчас ГОСТ «Искусственные неровности» позволяет приподнимать «зебры» над дорогой, так что никакие другие документы менять не понадобится. Он, в частности, предполагает, что такие пешеходные переходы стоит делать во дворах, то есть рядом с жилыми домами и детскими площадками. Отметим, что первая "зебра" подобного типа появилась в Москве уже этим летом.