Автомобильный портал Motorpage
26 ноя 2018

Пешеходные переходы заставят подняться над землей

Пешеходные переходы заставят подняться над землей

Министерство транспорта предложило изменить пешеходные переходы в России, подняв их над уровнем проезжей части

Властям в регионах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, Минтранс рекомендовал приподнять пешеходные переходы над уровнем остальной проезжей части. Так переходы станут похожи на уже привычных «лежачих полицейских», но будут шире. В министерстве уверены, что таким образом безопасность на переходах существенно повысится.

Предполагается, что новые зебры помешают водителям разгоняться перед переходом. Кроме того, искусственная неровность будет заметна при любой погоде, в том числе во время ливней и снегопадов. Кроме того предполагается ввести специальную подсветку переходов, чтобы в ночное время в населенных пунктах, в пределах транспортных развязок и на аварийно опасных участках водитель мог видеть пешеходов.

Действующий сейчас ГОСТ «Искусственные неровности» позволяет приподнимать «зебры» над дорогой, так что никакие другие документы менять не понадобится. Он, в частности, предполагает, что такие пешеходные переходы стоит делать во дворах, то есть рядом с жилыми домами и детскими площадками. Отметим, что первая "зебра" подобного типа появилась в Москве уже этим летом.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Колеса , РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

AUDI везет в Лос-Анджелес электрический седан

26 ноября 2018
Карлос Гон

Карлос Гон вину не признал

26 ноября 2018
Chery Tiggo 3

Chery Tiggo 3 будет импортироваться из Китая

26 ноября 2018
Kia Soul

Новый Kia Soul замечен без маскировки

26 ноября 2018

Наследие Ferrari продают за миллионы

26 ноября 2018

У Volkswagen появился автомобиль для любителей еды

26 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 заманивает в премиальную ловушку Тест драйв
26 ноября 2018

Haval H2
"Haval H2 заманивает в премиальную ловушку"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности
Тест драйв
23 ноября 2018

Suzuki SX4
"Suzuki SX4: восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"
Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace - кошачья порода
Автопутешествия
20 ноября 2018

Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace
"Кошачья порода"

Написано новостей:

2 2 2 6 6