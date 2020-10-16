Peugeot и Citroen откажутся от маленьких бензиновых машин

Французская PSA Group снимет с производства субкомпактные городские автомобили Peugeot 108 и Citroen C1 из-за падения рынка и жестких экологических стандартов

Французская PSA Group в скором времени завершит производство субкомпактных городских автомобилей Peugeot 108 и Citroen C1 в связи с падающими продажами и ужесточившимися стандартами количества вредных выбросов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters. Как уточняет Automotive News, руководство PSA еще два года назад приняло решение продать компании Toyota свою долю в совместном предприятии в Чехии, где на одной сборочной линии выпускают модели Citroen C1, Peugeot 108 и Toyota Aygo.

Данное решение обусловлено желанием покинуть убыточный сектор рынка, который в последние годы показывает постепенное сокращение. По данным аналитического агентства HIS Markit, если в 2010 году на автомобили А-сегмента в Европе приходилось до 10,9% от продаж всех легковых автомобилей, то в 2019 году их доля снизилась до 7,4%. При этом на чуть более габаритные автомобили B-класса сейчас приходится до одной трети продаж. Кроме того, PSA вынуждено устанавливать на свои маленькие бюджетные автомобили дорогостоящие системы фильтрации вредных выбросов, чтобы соответствовать ужесточившимся экологическим стандартам.