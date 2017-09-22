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22 сен 2017

Peugeot представит три электромобиля до 2020 года

Peugeot представит три электромобиля до 2020 года

Концерн PSA представил инвесторам свой план по выводу на рынок экологически чистых автомобилей. Первой полностью электрической моделью станет следующее поколение Peugeot 2008. Такую модификацию представят в 2019 году. Ее запас хода будет составлять примерно 300 километров, то есть она станет прямым конкурентом Renault Zoe.

Практически одновременно электромобиль появится и у премиального отделения DS: это будет компактный кроссовер DS3 Crossback. Еще через год на рынок выйдет электрическая версия кроссовера Peugeot 2008.

Кроме того, PSA готовит целую россыпь подзаряжаемых гибридов, благо модульная платформа EMP2, на которой созданы все современные модели Peugeot, Citroen и DS изначально проектировалась с прицелом на такие виды транспортных средств. В 2019 гибридную версию DS 7 Crossbackm а затем Peugeot 5008 и Citroen C5 Aircross.

Так как небольшие кроссоверы создавались совместно с концерном General Motors, то гибридный вариант получит и Opel Grandland X. Сегодня у PSA есть электрические автомобили, например городской субкомпакт Citroen C Zero/Peugeot iON, но он является перелицованной версией Mitsubishi iMiEV. Кроме того, в Европе предлагаются электрические «каблучки» Peugeot Partner и Citroen Berlingo, но они имеют очень маленький запас хода.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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